В Сети появились качественные фото смартфона Honor 200 Pro

Хотя HONOR 200 Lite уже официально представлен, мы также ожидаем появления еще как минимум двух устройств в серии с более продвинутыми характеристиками.

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К счастью, у нас теперь есть изображения HONOR 200 Pro, который станет топовым устройством в серии. Дизайн новинки продолжает традиции прошлого года, с обратной стороны из стекла и экокожи.

Овальный модуль камер содержит три объектива, судя по всему, с ультракоротким перископическим объективом на нижней части и 50-кратным цифровым зумом. Основной модуль будет оснащен сенсором на 50 Мп и переменной диафрагмой f/1.9-2.4.

Предполагается, что HONOR 200 Pro выйдет с процессором Snapdragon 8 Gen 3, в то время как HONOR 200 будет оснащен Snapdragon 8s Gen 3.

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Ожидается также, что оба девайса (HONOR 200 и 200 Pro) получат изогнутые с четырех сторон OLED-экраны с разрешением 1.5K и двойные фронтальные камеры, размещенные внутри овального выреза.

Ожидается, что HONOR объявит о своих новых устройствах серии 200 в конце этого месяца в Китае.