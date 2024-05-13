Мини-ПК размером с iPhone протестировали «в реальной жизни»

На YouTube-канале ETA PRIME появилось видео, в котором демонстрируются возможности мини-ПК MINISFORUM S100.

Этот карманный компьютер, который легко помещается в руке, обладает внушительной мощностью. Внутри установлен 4-ядерный и 4-поточный процессор Intel N100, 8 ГБ ОЗУ формата LPDDR5-4800 и накопитель UFS 2.1 на 256 ГБ. Также имеются модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Набор портов включает два USB-A, один USB-C, один RJ45, один HDMI 2.0 и один CMOS.

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В тестах игр MINISFORUM S100 продемонстрировал свою способность запускать инди и старые хиты с комфортом. Например, в Hades 2 в FullHD устройство выдавало 60 fps. Также было удобно играть в DiRT 3, Left 4 Dead 2 и Fallout 3.

Мини-ПК также отлично подходит для эмуляции консолей, таких как Dreamcast, PlayStation Portable и GameCube. При этом уровень TDP в режиме простоя составляет 2.1 Вт, а в играх и при эмуляции среднее значение достигает 11 Вт.