В NASA начали думать над созданием левитирующих робопоездов на Луне
NASA изучает футуристическую концепцию лунного транспорта: систему левитирующих роботов-поездов. Этот проект, получивший название FLOAT, является частью программы агентства Innovative Advanced Concepts (NIAC), которая направлена на разработку, казалось бы, фантастических идей для будущего освоения космоса.
Представьте себе систему поездов, бесшумно скользящих по лунной поверхности. Именно такая идея лежит в основе FLOAT. Магнитные роботы будут парить над специальным трехслойным треком, разработанным для минимизации износа от лунной пыли. Эти роботы будут нести грузовые тележки, способные перевозить до 100 тонн материалов в день, поддерживая постоянную лунную базу, строительство которой запланировано на 2030-е годы.
Хотя эта идея может показаться научной фантастикой, NASA всерьез намерено изучить ее осуществимость. По первоначальному проекту поезд будет двигаться со скоростью 1 миля в час (1,6 км/ч), но польза от него может быть значительной.