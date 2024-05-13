На территории Новодевичьего монастыря нашли следы старинного некрополя

Во время реставрационных работ на территории Новодевичьего монастыря специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили надгробные плиты разрушенного в 30-х годах ХХ века кладбища.

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Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

— На территории Новодевичьего монастыря находится один из самых исторически значимых для прошлого Москвы некрополей. В нем сохранились до наших дней памятники великим людям России XIX — начала XX века, — рассказал он.

По словам Емельянова, в ходе работ специалисты обнаружили более древние надгробные плиты, относящиеся к XVI–XVIII векам. Надгробия вырублены из мягкого белого известняка, украшены искусной резьбой. По информации специалистов, такими камнями отмечали места погребения инокинь, священнослужителей, монастырских людей, а также вкладчиков монастыря — представителей высшей знати Московского царства. Плиты, которые сохранили свои исторические места, после реставрации будут включены в экспозицию лапидария Смоленского собора.

Кроме того, археологи во время раскопок нашли неизвестные до этого линии древних стен XVI века, которые были утрачены в эпоху Смутного времени. Там располагались кельи знатных инокинь и деревянные хозяйственные сооружения. Найденные в них изразцы, церковные изделия и другие предметы после реставрации будут переданы в Музейный фонд Российской Федерации, пишет официальный сайт мэра Москвы.

5 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что археологические находки XVI–XIX веков с Пречистенки, а именно — 82 артефакта, найденных в ходе реставрации объектов культурного наследия, — пополнят музейные фонды. На территории столицы археологи обнаружили множество артефактов времен основания города, большую часть из них — в районе исторического центра.