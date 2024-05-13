Россиян предупредили о последствиях взлома Wi-Fi-роутера хакерами

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил в беседе с RT, что будет, если хакер получит доступ к Wi-Fi-роутеру.

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«Теоретически устройство может быть взломано с помощью роутера, к которому оно подключено. Привести это может к печальным последствиям. Один из способов — несанкционированный доступ к сети через провайдера жертвы. Эта схема может быть использована для сокрытия противоправных действий: сигнал проходит через несколько взломанных устройств, оставляя преступника анонимным. Также взломанные роутеры используются для организации DDOS-атак. Речь идёт о попытках так загрузить сервер, чтобы он просто перестал работать, путём отправления большого числа запросов», — объяснил специалист.

Кроме того, по его словам, взломанный роутер открывает доступ к устройствам внутри локальной сети.

«То есть позволяет завладеть информацией на ноутбуке, смартфонах, подключённых к маршрутизатору. Под угрозой окажутся и передаваемые через Wi-Fi банковские данные и переписка, так как шифрование выполняется самим устройством», — добавил он.

Специалист пояснил, что взломанный роутер позволяет хакерам провести фишинговую атаку на его владельца.

«То есть для жертвы в браузере будут открываться не настоящие, а подложные сайты. Таким образом можно в том числе получить доступ к банковским счетам и другой конфиденциальной информации», — подчеркнул Шутов.

Чтобы проверить, не происходит ли к роутеру несанкционированного подключения, можно воспользоваться несколькими способами.

«В частности, можно отключить от роутера все свои гаджеты: если индикатор на маршрутизаторе продолжает мигать, значит, устройство продолжает раздавать Wi-Fi неизвестным устройствам. Также можно воспользоваться специальными мобильными приложениями: они фиксируют количество устройств, подключённых к сети, их IP-адрес в локальной сети», — посоветовал он.

Обязательно используйте надёжный пароль для роутера, не забывайте регулярно его менять, порекомендовал Шутов.

«При установке нового устройства обязательно смените заводской пароль. Также не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение: производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств», — заключил собеседник RT.

Ранее эксперт Центра компетенций НТИ «Геоданные и геоинформационные технологии», директор центра отраслевых мониторинговых систем и информационной безопасности Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Сергей Дубов рассказал в беседе с RT, как найти потерянный мобильный телефон с отключённой геолокацией.