Microsoft разблокировала обновления для пользователей из РФ

Американская корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из России. Об этом со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО "Руссофт" сообщает газета "Известия".

"Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО", – рассказал президент ассоциации Владимир Макаров.

Сейчас пользователи из России, владеющие компьютером на ОС Windows, могут устанавливать обновления софта с официальных серверов компании без использования сторонних средств.

Источник газеты в одном из крупных ИТ-дистрибьюторов сообщил, что Microsoft не препятствует закупкам и активации новых лицензий, купленных по параллельному импорту. При этом, по его словам, от этого софта отказывается российский госсектор, который постепенно переходит на отечественные продукты.

В мае прошлого года Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своим сервисам – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. Источник в российской компании говорил, что сотрудникам пришлось перейти на бесплатные аналоги сервисов Microsoft от других компаний.

Позднее в маркетплейсе подтвердили информацию о проблемах с доступом к сервисам американской компании. В Ozon тогда добавили, что доступ к ключевым сервисам уже восстановлен.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российскому бизнесу следует отказаться от предложений Microsoft, чтобы обрести технологическую независимость.