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"Известия": Microsoft разблокировала обновления для пользователей из РФ

Американская корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из России. Об этом со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО "Руссофт" сообщает газета "Известия".

Microsoft разблокировала обновления для пользователей из РФ
© globallookpress.com
"Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО", – рассказал президент ассоциации Владимир Макаров.

Сейчас пользователи из России, владеющие компьютером на ОС Windows, могут устанавливать обновления софта с официальных серверов компании без использования сторонних средств.

Источник газеты в одном из крупных ИТ-дистрибьюторов сообщил, что Microsoft не препятствует закупкам и активации новых лицензий, купленных по параллельному импорту. При этом, по его словам, от этого софта отказывается российский госсектор, который постепенно переходит на отечественные продукты.

В мае прошлого года Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своим сервисам – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. Источник в российской компании говорил, что сотрудникам пришлось перейти на бесплатные аналоги сервисов Microsoft от других компаний.

Позднее в маркетплейсе подтвердили информацию о проблемах с доступом к сервисам американской компании. В Ozon тогда добавили, что доступ к ключевым сервисам уже восстановлен.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российскому бизнесу следует отказаться от предложений Microsoft, чтобы обрести технологическую независимость.

Наука и техника
Антон Горелкин
Владимир Макаров
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