В Германии запретил продажу смартфонов и ноутбуков Lenovo

Патентный спор между Lenovo, Motorola и InterDigital привел к запрету на продажу некоторых моделей мобильных устройств первого бренда в Германии. Решение суда, принятое 11 мая 2024 года, запрещает продажи смартфонов, планшетов и ноутбуков Lenovo, использующих модули WWAN для подключения к мобильному интернету. Запрет касается устройств, использующих технологию, патенты на которую принадлежат InterDigital. Об этом сообщает издание Gizchina.

Разногласия между компаниями возникли из-за условий лицензирования технологии WWAN, используемой в новых моделях смартфонов Lenovo, таких как Edge 50 Ultra. InterDigital утверждает, что Lenovo не выполнила требований о справедливых и обоснованных лицензионных платежах, в то время как Lenovo считает, что условия InterDigital несправедливы.

Спор связан с вопросом о справедливых, обоснованных и недискриминационных условиях лицензирования (FRAND) стандартных патентов (SEP), которые имеют решающее значение для ключевых технологических функций мобильной связи. Из-за отсутствия конкретных положений о принципе FRAND в Европейском Союзе исход споров часто зависит от толкования того, что представляет собой справедливые, разумные и недискриминационные условия лицензирования.

Германия стала центром рассмотрения этих споров благодаря своей благоприятной для истцов правовой базе для патентных разбирательств. Суды страны вынесли несколько судебных запретов в отношении таких компаний, как Lenovo и Motorola, запретив им продавать устройства, которые предположительно нарушают SEP.

Последствия запрета уже начали оказывать влияние на немецких потребителей. Хотя Lenovo и Motorola Mobility прекратили размещение списка продуктов, на которые распространяется действие запрета, на своих немецких веб-сайтах, некоторые розничные продавцы продолжают распродавать имеющиеся запасы. Как только эти запасы истощатся, могут возникнуть проблемы с доставкой.

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Окружной суд Мюнхена I вынес решение в пользу InterDigital, что привело к немедленному исполнению запрета после того, как истец внес гарантийный депозит в размере четырех миллионов евро. Решение суда запрещает Lenovo продавать, предлагать или импортировать любые устройства с поддержкой WWAN, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки, которые используют мобильные сети, такие как GSM, UMTS, LTE и 5G.