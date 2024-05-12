IT-эксперт высказался о возможном возвращении TikTok в Россию

Создатели соцсети TikTok могут опасаться, что вскоре приложение перестанет нормально функционировать на Западе, и поэтому задумались о возвращении на российский рынок, поделился мнением с NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, скорое возвращение платформы в Россию весьма вероятно, для этого лишь нужно создать новые алгоритмы, фильтрующие контент.

Можно предположить, что на TikTok оказывается давление со стороны западных рынков и платформа может потерять возможность нормально функционировать в некоторых странах. Из-за чего создатели меньше боятся какого-то санкционного давления и продумывают возвращение на российский рынок. Также нужно понимать, что TikTok никогда из России полностью не уходил. Платформа лишь ограничила возможности обновления контента, — сказал Мясоедов.

IT-эксперт пояснил, что приложение продолжало функционировать, несмотря на то что российские пользователи видели лишь контент двухлетней давности.

Сейчас, скорее всего, чтобы подготовиться к нововведениям и изменениям последних лет, они работают над обновлением системы, чтобы она поддерживала новые алгоритмы. Это означает, что российский рынок для TikTok является очень значимым и они хотят его сохранить. Это хороший тренд и показатель того, что иностранные компании начинают в меньшей степени прогибаться под нажимом США, — добавил Мясоедов.

По мнению IT-эксперта, россияне не утратили интереса к приложению, поэтому продолжат активно пользоваться TikTok после его официального возвращения.

TikTok рассматривает варианты продажи приложения в США

Ранее телеканал CNBC сообщил, палата представителей Конгресса США подготовила законопроект, в рамках которого рассматривается запрет на приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok. Этот документ наделит президента США полномочиями запрещать и другие приложения, контролируемые «иностранными злоумышленниками».