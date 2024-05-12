В США умер первый в мире пациент с пересаженной почкой свиньи

В Соединенных Штатах Америки первый в мире пациент с пересаженной от свиньи почкой скончался спустя менее чем два месяца после операции. Информацией об этом инциденте поделился канал CBS News, ссылаясь на данные госпиталя штата Массачусетс.

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— Мужчина из Массачусетса, которому первому в мире была пересажена почка свиньи, умер... Госпиталь сообщил о смерти Слэймана в субботу, спустя два месяца после того, как ему была проведена трансплантация, — следует из материала канала.

Отмечается, что пока нет подтвержденных данных касательно того, что мужчина умер из-за ранее проведенной операции.

21 марта мужчине по имени Ричард Слейман провели первую в мире операцию по трансплантации генно-модифицированной почки свиньи. 62-летний американец признался, что долгие годы ждал момента, когда он сможет покинуть стены больницы с хорошими жизненными показателями.

В январе 2022 года сообщалось, что американские врачи пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту сердце генетически модифицированной свиньи. Операция стала первым в истории удачным примером пересадки свиного сердца человеку.