X Маска проиграла суд, в котором пыталась «переизобрести» авторское право

Социальная сеть Илона Маска X, ранее известная как Twitter, не смогла запретить компании Bright Data собирать доступные открытые данные пользователей. Об этом сообщает издание Ars Technica, ссылаясь на заключение окружного судьи США Уильяма Олсопа.

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Суд отклонил иск, поданный соцсетью против Bright Data, которая обвинялась в незаконном доступе к данным и их продаже. Судья Олсоп постановил, что X не имеет права создавать собственные «законы» в области авторского права, и что сбор общедоступной информации находится в пределах Закона об авторском праве США.

Генеральный директор Bright Data Ор Ленчнер назвал это решение важной победой для бизнеса и исследований.

«Bright Data доказала, что этичные и прозрачные методы сбора данных для законного использования в бизнесе и социальных инициативах являются юридически обоснованными. Компании, которые пытаются контролировать пользовательские данные, предназначенные для общественного пользования, не изменят эту парадигму в суде», – сказал он.

X может подать повторный иск, однако позиция суда показывает, что это будет трудным – компании придется подобрать более убедительные аргументы.