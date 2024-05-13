Apple готовит революционное обновление Siri на основе генеративного ИИ

Согласно последним сообщениям The New York Times, Apple планирует сделать крупное объявление на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024. В центре внимания окажется полностью обновленная версия Siri, основанная на технологии генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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По словам источников, новая Siri будет обладать улучшенными способностями по пониманию запросов и контексту, а также научится взаимодействовать с данными из интернета, подобно популярному чат-боту ChatGPT. Кроме того, она сможет анализировать и понимать все входящие текстовые сообщения и уведомления.

The New York Times сообщает, что глава Apple Крейг Федериги и вице-президент по ИИ и машинному обучению Джон Джаннандреа лично тестировали ChatGPT и осознали необходимость модернизации Siri, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке.

Одним из главных преимуществ новой Siri станет ее повышенная конфиденциальность. Apple заявила, что большая часть запросов будет обрабатываться непосредственно на устройстве, а не передаваться в облако, что делает их более защищенными.

Кроме этого, в своем отчете издание сообщает о том, что компания планирует увеличить оперативную память в будущих моделях iPhone 16 для лучшей поддержки Siri и связанных с ней функций больших языковых моделей.

WWDC 2024 пройдет с 10 по 14 июня.