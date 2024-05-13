Врач заявила о преувеличении влияния магнитных бурь на здоровье человека

Изменения магнитного поля во время процедуры МРТ в 100 раз сильнее, чем в период вспышек на Солнце.

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При этом пациенты после проведения томографии не жалуются на плохое самочувствие, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач Татьяна Романенко.

«Преувеличено воздействие изменений магнитного поля на человека. Когда мы делаем магнитно-резонансную томографию, то там изменения магнитного поля в 100 раз больше, чем те изменения, которые наблюдаются при магнитных бурях и вспышках на Солнце. После МРТ ни один пациент не жалуется на то, что он хуже себя чувствует. Его настроение зависит только от результата МРТ. То есть воздействие магнитного поля после МРТ намного больше, чем при самых сильных вспышках. Кроме того, когда человек не знает, что будут вспышки на Солнце, он ни на что не жалуется. Он приходит к доктору и говорит, что стал себя плохо чувствовать, что у него повышается давление, но он связывает это с каким-то другими факторами: недоспал, переутомился, давно не был в отпуске, забыл принять таблетки, — то есть существуют реальные причины. А люди, которые узнали, что была магнитная буря, люди с неустойчивой психикой сразу реагируют на это. Даже если они себя хорошо чувствуют, они могут прочитать об этом и тоже начать плохо себя чувствовать, потому что соседка сказала, по телевизору сказали о магнитных бурях».

Ранее метеоролог спрогнозировал в воскресенье экстремальный геомагнитный шторм в Москве. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, Земля переживает самую крупную магнитную бурю за 20 лет и третью по величине за всю историю наблюдений.

В своём Telegram-канале специалист добавил, что в течение дня ожидается до +9 градусов, возможны осадки, ветер будет северным, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление вырастет до 751 мм рт. ст.