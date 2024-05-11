У жителей Папупа-Новой Гвинеи нашли гены таинственных денисовцев

Международная группа ученых из Франции, Эстонии, Австралии и других стран изучила гены коренных жителей островов Папуа-Новая Гвинея. Оказалось, что в ДНК этих людей есть следы скрещивания с денисовцами — малоизученными родственниками современного человека, вымершими десятки тысяч лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Современные люди впервые прибыли в Папуа-Новую Гвинею из Африки около 50 тыс. лет назад. Там они скрестились с денисовцами, жившими в Азии. В результате этого древнего скрещивания жители Папуа-Новой Гвинеи несут в своих геномах до 5% денисовской ДНК, отметили специалисты.

Ученые проанализировали геномы 54 горцев, которые жили на высоте от 2300 до 2700 метров над уровнем моря, а также 74 жителей равнин с острова Дару, которые на высоте не более 100 метров над уровнем моря.

Исследователи обнаружили, что мутации, которые жители равнин, вероятно, унаследовали от денисовцев, увеличили количество иммунных клеток в их крови.

Тем временем у горцев возникли мутации, которые увеличили количество эритроцитов, что помогает уменьшить гипоксию на высоте.

Кто такие денисовцы?

Варианты денисовского гена могут влиять на функцию белка под названием GBP2, который помогает организму бороться возбудителями малярии и другими патогенами, уточнили ученые.