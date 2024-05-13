Россияне потеряли интерес к TikTok

В конце апреля пользователи из России всё чаще рассказывают, что у них полноценно заработал TikTok — соцсеть позволяет не только смотреть новые ролики из любых стран, но и даже выкладывать их.

Несмотря на это, самим пользователям, похоже, уже почти нет дела до TikTok. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на рейтинги Mediascope. В первом квартале 2024 года самыми популярными интернет-ресурсами среди россиян остаются сервисы «Яндекса», продукты Google, YouTube, WhatsApp и «ВКонтакте». При этом некогда актуальный видеосервис TikTok не вошёл даже в топ-10.

TikTok, который в прошлом году находился на десятом месте в рейтинге, в этом году полностью исчез из списка. Его место занял маркетплейс Wildberries.