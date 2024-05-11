Новый iPad оказался мощнее всех планшетов и смартфонов на Android
Представленный в начале мая флагманский планшет iPad Pro, оснащенный новейшим чипом Apple M4, продемонстрировал рекордный результат в бенчмарке AnTuTu. Об этом сообщает портал MyDrivers.
Так, новый планшет Apple установил рекорд среди всех существующих на рынке устройств, набрав 2,74 млн баллов. Например, максимальное значение для Android составляет 2,11 млн баллов — такой результат зафиксирован у игрового смартфона Asus ROG Phone 8 Pro. Прошлый iPad Pro на чипе M2 демонстрировал результат в 2,13 млн баллов AnTuTu.
Судя по результатам тестирования новинки в бенчмарке, производительность Apple M4 намного выше, чем в прошлых поколениях, а также выше ближайших конкурентов: Snapdragon 8 Gen 4 или Dimensity 9400. Причем новейший чип от Apple стал первым, достигшим более 1 млн баллов в тестах графической производительности.
iPad Pro первым получил новейший чип Apple M4 — как правило, компания сначала выпускает ноутбуки, а лишь потом устанавливает свои чипсеты в планшеты. Когда выйдут MacBook на новом «железе», пока не уточняется.