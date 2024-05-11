Новый iPad оказался мощнее всех планшетов и смартфонов на Android

Представленный в начале мая флагманский планшет iPad Pro, оснащенный новейшим чипом Apple M4, продемонстрировал рекордный результат в бенчмарке AnTuTu. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Так, новый планшет Apple установил рекорд среди всех существующих на рынке устройств, набрав 2,74 млн баллов. Например, максимальное значение для Android составляет 2,11 млн баллов — такой результат зафиксирован у игрового смартфона Asus ROG Phone 8 Pro. Прошлый iPad Pro на чипе M2 демонстрировал результат в 2,13 млн баллов AnTuTu.

Судя по результатам тестирования новинки в бенчмарке, производительность Apple M4 намного выше, чем в прошлых поколениях, а также выше ближайших конкурентов: Snapdragon 8 Gen 4 или Dimensity 9400. Причем новейший чип от Apple стал первым, достигшим более 1 млн баллов в тестах графической производительности.

iPad Pro первым получил новейший чип Apple M4 — как правило, компания сначала выпускает ноутбуки, а лишь потом устанавливает свои чипсеты в планшеты. Когда выйдут MacBook на новом «железе», пока не уточняется.