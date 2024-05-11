Уровень магнитной бури на Земле вновь стал экстремальным

Уровень магнитной бури на Земле вновь стал экстремально сильным G5, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

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"Вновь сила магнитной бури поднялась до экстремального - до G5. Как раньше мы сообщали, такое мощнейшее возмущение магнитосферы Земли произошло из-за недавних сильнейших вспышек на Солнце и выброса корональной массы, направленного в сторону Земли. Наша звезда переживает период высокой активности, поэтому мы с вами можем наблюдать такие уникальные явления", - сказал представитель института.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Сильная магнитная буря началась на Земле 10 мая после серии вспышек на Солнце. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года. Затем мощность бури опустилась до уровня G4 ("очень сильно").

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При максимальном уровне бури G5 на Земле возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. У космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.

Буря в мире

Ранее сообщалось, что Национальный центр мониторинга и предупреждения о космической погоде Китая объявил высший ("красный") уровень предупреждения в связи с мощнейшей магнитной бурей. По его оценке, магнитуда достигла максимальной отметки (Кр=9).

По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз.

Согласно данным NOAA, буря может вызвать помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи.