Microsoft исправила раздражающую особенность редактора Word

Корпорация Microsoft изменила правила вставки текста и изображений в документ Word. Об этом сообщается в блоге компании.

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Функция Merge formatting позволит вставлять текст или изображения с применением форматирования, которое используется в документе. Ранее при копировании и вставке данных форматирование документа, куда они переносились, могло быть повреждено.

Журналисты издания PCWorld поприветствовали нововведние редактора Word. По их словам, раньше из-за вставки сторонних текста и фотографий форматирование документа могло «поехать» — онм назвали эту особенность программы раздражающей.

«Поведение Microsoft Word по вставке по умолчанию — это кошмар, и так было всегда», — отметили специалисты.

Новая функция доступна в версии Word 2405 для Windows. Чтобы настроить опцию вставки с сохранением форматирования или без, нужно перейти в раздел «Файл», затем «Параметры», после этого открыть подраздел «Дополнительно» и выбрать пункт «Вырезать, копировать и вставить».

Ранее журналисты издания Deskmodder обнаружили в Windows 11 встроенное ПО, замедляющее операционную систему. Специалисты заявили, что утилита BitLocker предназначена для шифрования данных, однако на деле тормозит работу системы.