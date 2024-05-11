Роскосмос: вспышки на Солнце не потребуют коррекции орбиты МКС

Мощные вспышки на Солнце и последовавшая за ними геомагнитная буря не повлияли на работу МКС, коррекция орбиты станции не требуется. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

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"Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС и коррекция орбиты станции не требуется", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, мощность магнитной бури на Земле в настоящее время увеличилось с уровня G3 (сильно) до очень сильного G4. Сильная магнитная буря началась на Земле 10 мая после серии вспышек на Солнце. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.