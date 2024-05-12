Северное сияние вновь возникло в небе над Россией

Второй вечер подряд россияне наблюдали северное сияние. В Сети появились кадры невероятного явления.

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Россияне второй вечер подряд наблюдали в небе красивое природное явление. В ночь на 12 мая северное сияние было замечено в Алтайском крае, Новосибирске, Омской, Брянской и других областях. В Сети появились кадры авроры.

Причина возникновения природного явления – в сильнейшей магнитной буре. Впервые за многие годы на Земле началась буря класса G5. Последний раз такая мощность была зафиксирована более 20 лет назад.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в небе над Кузбассом было замечено северное сияние.