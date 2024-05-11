Перечислены главные признаки взлома смартфона

Эксперт Павел Мясоедов объяснил, как понять, что смартфон взломан мошенниками. По словам эксперта, в такой ситуации мобильное устройство может начать «зависать», работать медленнее обычного, а заряжаться, наоборот, быстро.

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Зачастую сразу определить факт взлома невозможно. Злоумышленники стараются максимально скрыть вмешательство, создавая программы, которые не требуют высокой производительности аппарата и незначительно расходуют заряд аккумулятора.

В таких случаях главным признаком станут частые уведомления от приложений, банков и социальных сетей. Но рано или поздно появятся также вышеуказанные сбои в работе гаджета, пишет «Пятый канал».

Ранее «СП» писала, что компания Google выпустила Android-приложение Gemini, позволяющее взаимодействовать с одноимённой нейросетью компании.