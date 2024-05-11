В США объявлен максимальный уровень магнитной бури

Метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.

"Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных", — сообщили исследователи.

Отмечается, что в последний раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури устанавливался в октябре 2003 года, пишет РИА Новости.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Ранее "СП" писала, что вспышка высшего балла X произошла на Солнце вечером 9 мая, она стала уже третьей за сутки.