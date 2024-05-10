Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до предпоследнего уровня

Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
По его данным, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G4. Это означает очень сильную степень по пятибалльной шкале. При магнитных бурях такого уровня могут возникнуть серьезные нарушения в радиосвязи, а также многочасовые проблемы со спутниковой и радиочастотной навигацией.
10 мая на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю уровня G3. В ИПГ сообщили, что в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.
Россиян предупредили о сильной магнитной буре
Как рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, они могут появиться в небе над Санкт-Петербургом и Москвой.