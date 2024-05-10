Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до предпоследнего уровня

Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

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По его данным, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G4. Это означает очень сильную степень по пятибалльной шкале. При магнитных бурях такого уровня могут возникнуть серьезные нарушения в радиосвязи, а также многочасовые проблемы со спутниковой и радиочастотной навигацией.

10 мая на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю уровня G3. В ИПГ сообщили, что в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Как рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, они могут появиться в небе над Санкт-Петербургом и Москвой.