Маск назвал причину повышенной нагрузки спутников Starlink

Предприниматель Илон Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури на Солнце.

"Прямо сейчас происходит мощная геомагнитная солнечная буря - крупнейшая за длительное время", - отметил Маск в X (ранее Twitter). "Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают", - добавил он.

Согласно сообщению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз.

В США объявлен максимальный уровень магнитной бури

Согласно данным NOAA, буря может вызвать помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи. Солнечная активность связана с выделением энергии, которая проходит через космос и в конечном итоге достигает Земли.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.