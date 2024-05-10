Россиян предупредили о сильной магнитной буре

На Земле началась магнитная буря сильного уровня. Об этом россиян предупредили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) в разговоре с ТАСС.

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Как показывают данные мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, соответствующему «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей. Это означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Кроме того, возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.

Отмечается, что в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

На Солнце зарегистрировали 15 мощнейших вспышек

Ранее на Солнце произошла новая особо крупная вспышка класса Х3.9. Она стала четвертой по силе за последние 25 лет.

8 мая ученые ИПГ зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце. При этом две из них оказались высочайшего класса Х. Некоторые вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы.