Apple установит в iPhone 16 новую сенсорную кнопку захвата

Новая кнопка захвата, которую добавят во всю линейку iPhone 16, будет сенсорной. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Маджин Бу.

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Он опубликовал фотографии чехлов для еще не вышедших смартфонов, на которых видно отверстие, предназначенное для новой кнопки, тогда как для всех остальных кнопок есть заглушки. Это, по мнению инсайдера, указывает на то, что новая кнопка будет сенсорной во всех моделях iPhone 16.

Изначально сенсорные кнопки приписывали iPhone 15 Pro до его официальной презентации. Однако Apple отказалась от этой идеи из-за нерешенных технических проблем. По всей видимости, компания смогла устранить все недоработки.

По слухам, сенсорная кнопка захвата в iPhone 16 будет иметь функцию обратной тактильной связи и сможет вибрировать, имитируя поведение физической кнопки. Ожидается, что она будет использоваться для запуска видеосъемки.

Презентация iPhone 16 запланирована на осень 2024 года. В линейку войдут четыре модели: iPhone 16 и 16 Plus с обновленным дизайном блока камеры, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.