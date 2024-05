Илон Маск перед сном слушает подкасты о крахе цивилизации

Предприниматель Илон Маск слушает подкасты о падении цивилизации, чтобы уснуть. Об этом миллиардер рассказал на конференции Milken Institute Global Conference в Лос-Анджелесе.

© Звук

По мнению Маска, уничтожить человечество могут искусственный интеллект, снижение рождаемости и единое мировое правительство, передает Independent.

Как ни парадоксально, когда главу Tesla спросили, что не дает ему уснуть, он ответил:

«Все, что представляет собой цивилизационный риск». А это — резкое падение уровня рождаемости, «все, что подрывает основы демократии в Америке или где-либо еще» и «все, что уводит нас от системы вознаграждения за способности».

Ранее Маск рассказывал о своем музыкальном вкусе. По словам бизнесмена, песня Fly Me to the Moon в исполнении Фрэнка Синатры вдохновила его однажды полететь на Луну.