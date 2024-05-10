На Земле произойдет самая сильная за 20 лет магнитная буря

Мощная магнитная буря, такой не было 20 лет, может произойти 11 мая. Ранее была серия вспышек на солнце. Об том заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый объект, который по расчетам ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью», — заявил Сергей Богачев, его слова приводит РИА Новости.

Очередная вспышка высшего балла произошла на Солнце

Отмечается, что магнитной бури высшего уровня не было 20 лет. Последствия могут ощущаться вплоть до конца недели.