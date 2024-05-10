Запуску Starliner Boeing в космос помешал «жужжащий» клапан

Старт капсулы Starliner компании Boeing приостановлен после того, как инженеры обнаружили техническую неисправность в ракете-носителе. Капсула вместе с ракетой-носителем Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) выкатилась со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Однако их новейшая цель — не космос, а сборочный корпус, где специалисты будут устранять неисправный клапан.

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Виной всему — клапан сброса кислорода в разгонной ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V. Этот клапан дал сбой во время предстартовых проверок, демонстрируя быстрые циклы открытия и закрытия и даже издавая слышимый «жужжащий» звук.

Руководители миссии решили отложить недавний запуск после того, как заметили аномалию. Была предложена пересмотренная дата запуска — пятница, 10 мая, но в итоге она была признана нереальной. Замена неисправного клапана требует транспортировки всего блока Starliner-Atlas V обратно в центр интеграции, что еще больше отодвигает дату запуска.

Текущее целевое окно запуска открывается 17 мая в 6:16 вечера EDT.