О новых схемах мошенничества в Telegram предупредили россиян

Новая схема мошенничества распространяется в Telegram. Аферисты представляются техподдержкой и связываются с жертвой, чтобы якобы удалить ее аккаунт, рассказали РИА «Новости» в Роскачестве.

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«Потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами», – рассказали в организации.

При этом в Telegram никакого сбора заявок на удаление не проводится, подчеркнули в Роскачестве.

Кроме того, по-прежнему россияне попадаются на предложения «экспертов» в области инвестиций, криптовалют и «выгодных вложений» в Telegram-каналах.

«Не стоит верить обещаниям легкого заработка или покупать статус квалифицированного инвестора. В большинстве случаев такие предложения являются мошенническими», – предупредили в Роскачестве.

Как пояснили в организации, человека должны насторожить, некомпетентность «инвестора», закрытые комментарии под его публикациями, а также навязчивое предложение передать аккаунт в его временное пользование для того, чтобы «наглядно показать пример заработка». Распространены и схемы с «ботами для заработка», где за регистрацию или участие в какой-то программе обещают моментально крупную сумму.

В Роскачестве призывают в целях безопасности использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, проверять URL в адресной строке, а также не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах и никому никогда не пересылать свои платежные данные.