Очередная вспышка высшего балла произошла на Солнце

Вспышка высшего балла X произошла на Солнце вечером 9 мая, она стала уже третьей за сутки.

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Как пишет РИА Новости, вспышка началась в 20.23 мск, достигла максимума в 20.44 и завершилась в 21.00. Вспышке присвоен балл X1.1.

Ранее в четверг уже произошли двойная вспышка мощностью Х1.0 ночью и вспышка балла Х2.2 днём (стала седьмой по силе в текущем цикле солнечной активности).

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», 3 мая на Земле также наблюдалось значительное увеличение мощности магнитной бури, которая достигала уровня G3.