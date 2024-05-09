Ученые создали карту затерянного континента Сахула, напоминавшего Атлантиду

Австралийские ученые из Сиднейского университета создали карту континента Сахула, некогда соединявшего Австралию с островами Папуа-Новой Гвинеи и Тасманией. Впоследствии эти территории подобно легендарной Атлантиде поглотил океан. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Работа рассматривает огромный континент Сахул, который обнажился около 70 тыс. лет назад в эпоху плейстоцена. Земля тогда находилась в разгаре последнего ледникового периода. Оледенение вызвало значительное снижение уровня моря, оголив участки шельфа, соединявшего территорию нынешней материковой Австралии с Папуа-Новой Гвинеей на севере и с Тасманией на юге.

Датирование этих мест помогло точно определить периоды, когда люди перемещались по Сахулу. Исследователи провели тысячи симуляций, которые выявили наиболее вероятные маршруты доисторических переселенцев с учетом особенностей ландшафта и наличия доступной пищи.

Команда обнаружила, что люди шли как вдоль берегов, так и прямо через внутреннюю часть Сахула, следуя по основным ручьям и рекам. Модель помогла конкретизировать картину жизни на Сахуле, где, по существующим оценкам, проживало до полумиллиона человек.

Исследователи считают, что на морском дне могли сохраниться археологические памятники, оставленные древними людьми.