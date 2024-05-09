Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что их сервис является единственным популярным мессенджером, который позволяет каждому убедиться, что все его приложения действительно используют один и тот же открытый исходный код, опубликованный на GitHub. Он также раскритиковал Signal и WhatsApp за отсутствие подобной возможности. По словам Дурова, в отличие от Telegram, Signal не позволяет исследователям убедиться, что их код на GitHub – это тот же код, который используется в приложении Signal, запущенном на iPhone пользователей. Кроме того, он отметил, что WhatsApp вообще не публикует код своих приложений. Дуров также выразил сомнение в том, что Signal и другие мессенджеры могут гарантировать конфиденциальность своих пользователей, поскольку правительство США тратит миллионы долларов на разработку систем шифрования, которые затем внедряются в эти приложения. "История, которой поделился Джек Дорси, основатель Twitter, показала, что нынешние руководители Signal, якобы "безопасного" приложения для обмена сообщениями, являются активистами, используемыми Государственным департаментом США для смены режимов за рубежом", – написал Дуров в своем Telegram-канале. Тем не менее Telegram продолжает оставаться единственным популярным способом общения, который можно проверить на конфиденциальность, поскольку их секретные чаты остаются зашифрованными и защищенными от взломов.

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