У первого обладателя мозгового чипа Neuralink возникли проблемы

Организм первого пациента Neuralink Ноланда Арбо начал отторгать вживленный в мозг чип, сообщает компания бизнесмена Илона Маска на своем сайте. Спустя 100 дней после имплантации чипа компания выпустила обновление ПО для него.

Сообщается, что некоторые электроды чипа потеряли связь с мозгом, что привело к снижению скорости считывания импульсов. Чтобы решить эту проблему, специалисты Neuralink выпустили обновление для чипа, благодаря которому оставшиеся электроды взяли на себя дополнительную нагрузку.

Ранее сообщалось, что первый пациент со вживленным в мозг нейрочипом 29-летний Арбо научился играть в шахматы силой мысли. По его словам, его парализовало восемь лет назад в результате несчастного случая, а теперь благодаря импланту он может двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука.

Врач-невролог Александр Комаров ранее заявил, что эксперимент Маска по вживлению мозгового чипа может помочь преодолеть морфологические повреждения проводящих путей нервной ткани. По его словам, это не первый случай имплантации чипа в мозг, однако первый, который якобы может транслировать высшие технические функции для внешнего мира. Комаров подчеркнул, что ученые занимаются этим вопросом на протяжении 50–70 лет.