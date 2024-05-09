На рынке появился полноценный компьютер размером с телефон

Компания Minisforum представила новый компактный компьютер S100. Производитель специализируется на сборке небольших компьютеров, но новинка отличается от прошлых разработок – ее габариты сравнимы с iPhone.

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Внутри мини-ПК стоит процессор Intel N100 из серии Alder Lake-N с четырехъядерным чипом с максимальной частотой 3.4 ГГц, оперативная память LPDDR5-4800 на 8 ГБ, а также 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Увеличить объем хранилища не получится.

Питается S100 от USB 3.2 Gen 2 Type-C или через Ethernet-порт, а также поддерживает PoE-питание. К компьютеру одновременно можно подключить два 4К-монитора.

Работает ПК под управлением Windows 11 Home. Его стоимость на рынке в Японии составляет примерно 193 доллара.

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