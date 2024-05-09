Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

Поздравления с Днем Победы звучат сегодня и с борта МКС. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин обратились к россиянам, передает «МИР 24».
«Экипаж российского сегмента МКС от всей души поздравляет вас с Днем Победы. С мая 1945 года прошло почти 80 лет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше. Тем важнее сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унесшей жизни десятков миллионов наших соотечественников», – отметил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. «Сегодня мы благодарим и чтим тех, кто смог остановить врага, в том числе и ценой своей жизни. Те, кто пройдя все ужасы войны, смог вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну. Благодаря их подвигу, буквально через 16 лет, наша страна смогла открыть человечеству космос», – добавил Николай Чуб. «Отсюда с орбиты Земли мы хорошо видим, насколько маленькая и хрупкая наша планета. Давайте помнить об этом, помнить и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне. Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям, потому что человек бессмертен, пока жива память о нем. С праздником, друзья! С Днем Победы!», – заключил Александр Гребенкин.