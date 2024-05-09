Ученые разработали 6G-антенну, которая позволит общаться через голограммы

Ученые разработали первую в мире антенну 6G. Описание изобретения размещено в журнале IEEE Open Journal of Antennas and Propagation.

Разработчики рассказали, что созданная ими антенна сможет обеспечивать достаточную скорость для быстрой передачи колоссального объема данных. По словам ученых, они смогут разогнать скорость 6G до такой степени, что она будет «в несколько тысяч раз» быстрее 5G.

Кроме того, изобретение позволит создавать реалистичные голограммы и использовать их для общения между людьми. Авторы подчеркивают, что скорость передачи данных в 6G настолько высока, что связь через голограммы может стать удобным способом коммуникации.

Спецификации 6G, предполагаемо, будут озвучены в 2028 году, а внедрение связи этого типа в коммерческих масштабах состоится после 2030 года, передает издание.

Зонами тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ.

В прошлом году в институте «Сколтех» при поддержке Фонда НТИ создали первую отечественную базовую станцию пятого поколения связи.