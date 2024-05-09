Как историческая память влияет на становление личности

Марина Егорова, кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» МГППУ, объяснила в беседе с RT, как правильно обсуждать с детьми тему Великой Отечественной войны и исторической памяти.

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«Историческая память о Великой Отечественной войне как о событии, определившем ход мировой истории на последующие семь десятилетий, стала духовно-нравственной ценностью нескольких поколений людей многих стран. Психологический смысл исторической памяти заключается в её непосредственном влиянии на становление социально ответственной личности, на формирование гражданской и патриотической идентичности, прогрессивного мировоззрения», — рассказала специалист.

По её словам, вектор этого влияния на ребёнка — позитивного или негативного — всецело зависит от воспитательных установок родителей и педагогов.

«Ведь от выбираемого контента, ракурса его рассмотрения и особенно интерпретации зависят восприятие и осмысление ребёнком исторических событий», — подчеркнула эксперт.

К сожалению, историческое сознание современных детей не формируется как единое пространство взаимообусловленных событий, добавила она.

«Вместе с тем наивно полагать, что, насытив ребёнка знаниями об одном отдельно взятом историческом событии, в частности Великой Отечественной войны, можно достичь желаемых результатов социально-личностного развития подрастающего поколения. Задача стоит более широко — выстраивать мировоззрение ребёнка как континуум взаимосвязанных исторических событий, развивать представления о Родине, стране, родном крае, народах России, о своей семье в нескольких поколениях», — объяснила Егорова.

Логичным становится включение в воспитательную работу вопросов для обсуждения, связанных с защитой Родины и войной как крайней степенью защиты, порекомендовала собеседница RT.

«Тема войны в мировой и отечественной истории начинает системно изучаться с пятого класса. Однако уже с трёх-четырёх лет воспитательная работа семьи может ориентировать ребёнка на бережное отношение к окружающим вещам, заботливое отношение к людям и животным. Вместе с ребёнком любоваться природой, встречать семьёй праздники и рассказывать об их происхождении и значении. Воспитательная работа не должна ограничиваться передачей информации. Дети с удовольствием сами её изыскивают и воплощают в своих проектах: малыши — в рисунках, играх и устных рассказах», — пояснила кандидат педагогических наук.

В дошкольном детстве ключевой для общего развития становится игра в различных её формах — это настольные, спортивные, познавательно-соревновательные игры, отметила Егорова.

По её мнению, тема защиты своих земли, семьи, собственной чести и достоинства является центральной в литературной традиции народов России.

«Прежде всего это былины, в которых отражены героические подвиги — борьба с врагами, защита Родины, восстановление справедливости. Всем детям известны былинные герои — Илья Муромец, Василиса Микулишна, Добрыня Никитич и другие. Эти исторические мифологизированные герои воплощают идеалы героизма и любви к Родине», — пояснила эксперт.

Егорова добавила, что в начальной школе ученики способны создавать проекты, например, фотоколлаж-биографию о родственнике или выдающейся исторической личности, которые внесли вклад в процветание страны и защиту Родины.

«В работу можно включить темы: «Название моей улицы / населённого пункта», «История моего города», «Традиции моей семьи», «Природа моего края», «Мой герой», «Дети — герои ВОВ», — посоветовала она.

При этом, по её мнению, внимание детей не следует акцентировать на так называемых кровопролитных сторонах военных событий.

«Современный ребёнок живёт в сложном мире, который не всегда дружелюбен. Поэтому вместе с ребёнком анализируем личность, характер, нравственные качества, мотивы участников этих событий. Важно, чтобы к содержанию и технологии воспитательной работы по сохранению и обогащению исторической памяти наших детей о Великой Отечественной войне были привлечены специалисты, любящие детей и понимающие их психологию», — заключила собеседница RT.

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