Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 сайтах Украины

Российские хакеры разместили на 100 украинских сайтах цитату президента РФ Владимира Путина о братстве народов России и Украины, а также поздравление с 9 Мая. Об этом рассказал один из участников хакерской группы «Килобайт V», передает РИА Новости

Среди взломанных украинских сайтов оказались интернет-страницы вузов, лицеев и прочих учебных заведений республики.

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы», — так прокомментировал акцию один из участников хакерской группы.

Организаторы взлома сообщили, что не помешали работе ресурсов, только поместили на их главных страницах коллаж из фотографий с сокращенной цитатой российского президента: «Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».