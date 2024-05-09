Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы
Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы.
Запись поздравления была опубликована в Telegram-канале госкорпорации.
«Дорогие друзья, экипаж российского сегмента Международной космической станции от всей души поздравляет вас с Днём Победы!» — сказали космонавты.
Ранее лётчик-космонавт Олег Артемьев поздравил жителей Севастополя с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Также сотрудники СК России присоединились к празднованию Дня Победы.