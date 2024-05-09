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Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы

Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы.

Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем Победы
© Роскосмос

Запись поздравления была опубликована в Telegram-канале госкорпорации.

«Дорогие друзья, экипаж российского сегмента Международной космической станции от всей души поздравляет вас с Днём Победы!» — сказали космонавты.

Ранее лётчик-космонавт Олег Артемьев поздравил жителей Севастополя с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Также сотрудники СК России присоединились к празднованию Дня Победы.

Наука и техника
Николай Чуб
Олег Артемьев
Олег Кононенко
Александр Гребенкин
Следственный комитет
Роскосмос
Севастополь