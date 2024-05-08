Ученые нашли внутри Луны останки другой планеты

Команда планетарного геофизика Адриена Броке из Немецкого аэрокосмического центра в Берлине заявила, что обнаружила внутри Луны останки другой планеты. Об этом сообщает Daily Mail.

К такому выводу ученые пришли в результате исследования данных космического корабля НАСА «Лаборатория гравитационного восстановления и внутренних процессов» (GRAIL). Согласно исследованию, глубоко под поверхностью Луны были обнаружены крупные залежи титаново-железной руды, которые могут являться останками гипотетической планеты Тейи.

Отметим, что похожие залежи ранее были обнаружены и глубоко в недрах Земли. Согласно гипотезе, около 4,5 миллиардов лет назад планета Тейя, достигающая размера приблизительно с Марс, врезалась в Землю и раскололась на фрагменты. Некоторые из этих фрагментов попали внутрь земной коры и находятся под тектоническими плитами Тихого океана и Африки.

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Местонахождение другой части планеты было неизвестно, однако исследование Броке указывает, что оставшиеся фрагменты Тейи могли образовать Луну.

«Под лунной корой, в области между корой и ядром, известной как мантия, корабль GRAIL обнаружил две плотные области, которые соответствуют месторождениям титана и железа “ильменит”, которые существовали бы, если бы теория удара Тейи была верна. После вероятного столкновения Тейи с Землей и после того, как фрагменты этой затерянной планеты оказались погребены глубоко под земной корой, лужи расплавленной лавы тяжелого титана и железа на поверхности Луны начали опускаться глубже к ее ядру, выталкивая более легкие породы вверх», — сообщает источник.

Ранее ученые заявили, что протопланета Тейя могла врезаться в Землю из-за воздействия Юпитера.