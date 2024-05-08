Google представила смартфон со встроенной нейросетью

Корпорация Google выпустила новый смартфон Pixel 8a. Об этом сообщается на сайте компании.

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Телефон представляет линейку доступных A-устройств бренда. Модель выделяется от остальных тем, что имеет предустановленную нейросеть Gemini Nano. Она умеет искать объекты по фотографии, редактировать снятые на камеру изображения и видео. Встроенная в аппарат нейросеть активируется по удержанию кнопки включения.

Также Google Pixel 8a имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей с поддержкой частоты 120 герц. Смартфон получил фирменный процессор Tensor G3 и 8 гигабайт оперативной памяти формата LPDDR5X. Модель имеет 128 или 256 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели устройства находится двойная камера с объективами разрешением 64 и 13 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 13 мегапикселей. Pixel 8a оснащен аккумулятором емкостью 4492 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 18 ватт.

Стоимость смартфона составляет минимум 499 долларов, или около 46 тысяч рублей. Модель появится в продаже 14 мая.

В начале мая специалисты издания 9to5Google раскритиковали гаджеты с искусственным интеллектом (ИИ), которые должны заменить смартфоны. По их словам, они хуже даже «самого плохого» телефона.