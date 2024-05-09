"Лента" оснастит роботами-уборщиками новые супермаркеты

Розничная сеть "Лента" завершила тестирование автоматической поломоечной машины Pudu CC1. По его результатам компания трудоустроила робота-уборщика в супермаркет в Москве.

Центр инноваций "Ленты" тестировал робота-уборщика Pudu CC1 китайского производства в магазине "Супер Лента" в московском районе Марьино. Поломоечная машина полностью автономна и хорошо ориентируется в магазине по карте, которую настроили инженеры SPI robotics – официального дистрибьютора клининговых роботов в России. При этом она почти в два раза меньше по габаритам, чем аналогичные модели. За счет небольших размеров устройство быстро объезжает все препятствия и легко перемещается по торговому залу, поддерживая постоянный уровень чистоты.

Робот умеет подметать мелкий мусор, работает как пылесос и моет полы. Зарядка и замена воды происходят автоматически. Во время пилота машина продемонстрировала высокое качество уборки помещений. Модель безопасна в эксплуатации и оснащена специальным сигнальным маяком, предупреждающим покупателей и сотрудников о движении.

"Мы регулярно следим за инновационными технологиями в ритейле, направленными на облегчение труда сотрудников компании. Роботы-уборщики позволяют сэкономить время и освободить ресурсы команды на другие операции. Современные технологии уборки позволяют сделать наши магазины более чистыми и привлекательными для покупателей. Мы планируем использовать роботов-уборщиков во всех новых магазинах и сейчас формируем план "трудоустройства" более 100 роботов в действующие", - сообщил директор торговой сети "Супер Лента" Альберт Поршнев.

Первый робот-уборщик Pudu CC1 уже приступил к своим обязанностям в "Супер Ленте" на Новочеркасском бульваре в Москве.