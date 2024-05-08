В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная со съемкой фото и видео в приложении. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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В сообщении говорится, что при создании фото пользователи смогут менять масштаб съемки. Для этого им необходимо будет нажать на специальную кнопку, расположенную рядом со значком камеры. Отмечается, что новая функция сделает процесс съемки фотографий и видео через приложение более удобным.

Как сообщили на портале, нововведение доступно в бета-версии мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp будет доступно одно нововведение. В мессенджере появятся разные обозначения для функций, позволяющих создавать собственные стикеры на основе фотографий из галереи и с помощью искусственного интеллекта.