В ближайшие дни Землю накроют сильные магнитные бури. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН.

Исследователи отметили, что 8 мая произошел сильный выброс солнечной массы в сторону Земли. Они добавили, что ему предшествовали две сильные вспышки на Солнце. Вчера, по их данным, было больше 10 вспышек среднего уровня, класса М.

На фоне высокой солнечной активности, заметили специалисты, ожидаются перебои в радиосвязи в большей части России, в Азии и Австралии.

В четверг вечером, 9 мая, может начаться сильная магнитная буря. Еще одна, уточнили ученые, ожидается в субботу.

Эксперты предупредили, что питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов — это мучное, сладкое.