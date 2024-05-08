Раскрыты первые цены на новинки от Apple в России

Эксперты сервиса CDEK.Shopping раскрыли первые цены на новинки компании Apple, презентация которых состоялась 7 мая. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

Американский производитель представил новые планшеты iPad Pro и iPad Air, фирменный стилус Apple Pencil Pro и клавиатуру Magic Keyboard. Официальный старт продаж — 15 мая, однако оформить предзаказ на товары можно уже сейчас. Так, стоимость нового iPad Pro для россиян начинается от 108 787 рублей, а iPad Air — от 65 116 рублей.

В то же время стартовая цена Apple Pencil Pro составила 17 150 рублей. При этом Magic Keyboard можно приобрести напрямую из США и Европы как минимум за 35 735 рублей без учета таможенных пошлин и сборов.

Ранее аналитики Canalys зафиксировали рост продаж на мировом рынке планшетов. Лидером рынка осталась американская Apple, которая получила долю 35,6 процента.