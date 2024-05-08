США наказали Huawei новыми санкциями

Министерство торговли США приняло решение аннулировать лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm экспортировать полупроводники для Huawei. Этот шаг является частью продолжающейся политики США по отношению к китайскому технологическому гиганту. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

© Газета.Ru

По сообщениям Financial Times, отзыв лицензий затронет поставки чипов, используемых Huawei в производстве ноутбуков, смартфонов и другой электроники. Это может нанести значительный урон бизнесу Huawei, лишив компанию доступа к передовым полупроводниковым технологиям США.

Ранее Huawei сумела произвести впечатление на мир, выпустив смартфон Mate 60 Pro на собственном флагманском чипе, несмотря на существующие ограничения. Это заставило американских законодателей сомневаться в эффективности действующих санкционных мер и призывать к их ужесточению.

Например, республиканцы в конгрессе США, такие как сенатор Марко Рубио и конгрессмен Элиза Стефаник, оказывали давление на администрацию Байдена с требованием отозвать лицензии на экспорт для Intel и Qualcomm после сообщений о том, что Huawei использует самые передовые чипы Intel в своих ноутбуках.

Эксперты считают, что данное решение демонстрирует решимость Вашингтона в противостоянии с китайскими технологическими компаниями, рассматриваемыми как угроза национальной безопасности США. При этом решение вызвало тревогу среди союзников США, опасающихся ужесточения ограничений на экспорт полупроводниковых технологий.

Отмечается, что прекращение поставок Huawei вряд ли окажет существенное влияние на бизнес Qualcomm и Intel. Qualcomm недавно заявляла, что ее поставки Huawei ограничены и скоро сойдут на нет, поскольку ей давно запрещено продавать китайской компании чипы с поддержкой 5G. Что касается Intel, то в списке ее крупнейших клиентов Huawei также не фигурирует.