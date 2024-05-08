Ученые рассказали, почему воздух на кухне опасный

Исследователи из Канады и Швейцарии пришли к выводу, что синглетный кислород - потенциально опасный окислитель - образуется в воздухе на кухне во время готовки и может провоцировать такое же повреждение легких, как и загрязнение окружающей среды. Об этом сообщается на сайте канадского Университета Британской Колумбии.

При готовке выделяется коричневый углерод - органическая компонента дымового аэрозоля, которая обладает поглощающими свойствами по отношению к солнечной радиации. Коричневый углерод при поглощении света может производить окислители, включая синглетный кислород. Этот окислитель создает нагрузку на легкие и в долгосрочной перспективе повышает вероятность развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Предыдущие исследования с участием поваров доказали, что их хронические заболевания связаны с воздействием вредных веществ, выделяемых при готовке. Новый эксперимент показал, что некоторые вредные соединения могут появиться и на домашней кухне. В исследовании были проанализированы выбросы и химические вещества, образующиеся при приготовлении обычных блюд на сковороде, включая блины, жареную брюссельскую капусту и овощной стир-фрай.

Чтобы измерить количество загрязняющих веществ от домашней жарки, ученые отслеживали дым и выбросы с помощью импинджера - небольшой бутылки для сбора переносимых по воздуху химикатов. Ученые обнаружили, что в результате готовки в воздухе образовались углеродные аэрозоли, мелкие частицы или капли жидкости.

Затем эти аэрозоли подвергли воздействию типичного для квартир освещения и естественному солнечному свету. Все они при воздействии света (особенно солнечного) образовали синглетный кислород. Он может оставаться в помещении еще долгое время после еды, что приводит к постоянному ухудшению качества воздуха в доме.

Ученые рекомендуют включать кухонные вентиляторы и проветривать помещения. Также они советуют использовать на кухне воздушный фильтр.