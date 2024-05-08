США готовят новые санкции против Китая в области технологий ИИ

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет мер для ограничения доступа Китая к американским технологиям искусственного интеллекта (ИИ), а также к программам с закрытым исходным кодом, таким как ChatGPT. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По его информации, новые рестрикции, разрабатываемые Министерством торговли США, направлены на сдерживание развития КНР в этой отрасли, а также на предотвращение использования ИИ в военных целях другими странами. Ведомство, в частности, намерено установить ряд критериев для компаний-разработчиков, на основании которых будет осуществляться регулирование коммерческого распространения подобных программ. В частности, предлагается ввести порог вычислительных мощностей, необходимых для обучения ИИ-платформ. В случае его достижения разработчик будет обязан сообщить об этом в Министерство торговли США и предоставить план дальнейшего развития своего продукта, что станет основой для принятия решения по регулированию экспорта тех или иных программ, поясняют источники агентства.

В то же время программное обеспечение с открытым исходным кодом не будет подпадать под подобные ограничения, что может снизить эффективность экспортного регулирования, отмечает Reuters. Пока неизвестны точные значения порога вычислительных мощностей. Кроме того, ведомство может прибегнуть и к применению других критериев оценки, таких как тип используемых данных и конечные потребители программ.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американская технологическая компания Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от китайских компаний из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре прошлого года, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей ИИ, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Минторга, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.