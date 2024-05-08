Представлен планшет Huawei MatePad 11.5"S с антибликовым экраном

На мероприятии в Дубае компания Huawei анонсировала планшет под названием Huawei MatePad 11.5"S, главной особенностью которого стал антибликовой экран, который производитель называет PaperMatte.

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Особенности

Huawei MatePad 11.5"S заключён в алюминиевый корпус толщиной всего 6,2 мм. Планшет оснащён IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей (274 ppi), частотой обновления от 30 до 144 Гц и соотношением сторон 3:2. Максимальная яркость достигает 600 нит. Дисплей PaperMatte нового поколения имеет эффекты, подобные бумаге. Благодаря наноразмерной технологии антибликового травления устраняется 99% световых помех.

За производительность устройства отвечает 8-ядерный процессор Hisilicon Kirin (предположительно Kirin 9000s) с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Кроме того, устройство оснастили основной камерой на 13 Мп (f/1,8, автофокус), селфи-камерой на 8 Мп (f/2.0, фиксированный фокус) и аккумулятором на 8800 мАч.

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Также стоит отметить наличие четырёх динамиков Huawei Histen 9.0, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 LE и USB 3.0 Type-C. Планшет поддерживает стилус M-Pencil третьего поколения с наноразмерной текстурой, и интеллектуальную магнитную клавиатуру NearLink Keyboard.

Размеры устройства составляют 261×177,2×6,2 мм, а вес – 510 грамм. В качестве ОС используется HarmonyOS 4.2. При помощи разработанного Huawei приложения GoPaint 13 можно воспроизводить широкий спектр художественных стилей, таких как живопись маслом и акварель.

Сроки выхода, цвета и цена

Huawei MatePad 11.5"S доступен в трёх цветовых вариантах: Space Grey, Silver Frost и Violet. Стоимость планшета составляет от 399 евро ($428). Новинка в ближайшее время будет продаваться в Европе.