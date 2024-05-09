Apple придумала изысканную упаковку для своего нового продукта

После презентации новых планшетов Apple и аксессуаров блогеры Арун Майни и Никиас Молина обнаружили, что компания разработала пять уникальных дизайнов упаковок для стилуса Apple Pencil Pro. Об этом сообщает издание MacRumors.
Новый Apple Pencil Pro предлагает несколько новых жестов, тактильную отдачу, встроенный гироскоп и функцию поиска в приложении "Локатор", если стилус потеряется. Появится он на прилавках 15 мая 2024 года по цене $129 (примерно 11,8 тыс. руб. по курсу на момент публикации новости. – "Газета.Ru"). Новинка совместима только с последними моделями iPad Pro и iPad Air, представленными на этой неделе.
Майни и Молина отметили, что, хотя каждая коробка украшена словом Pro в особом стиле, при покупке в онлайн-магазине пользователь не сможет выбрать конкретный вариант упаковки.
"Мне показалось, что это довольно забавно. У Apple Pencil Pro есть пять разных типов коробки, и вы понятия не имеете, какую получите при заказе. Кроме того, на каждой из них в той или иной форме написано Pro", – написал Майни в своем аккаунте в X (Twitter).