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Apple придумала изысканную упаковку для своего нового продукта

После презентации новых планшетов Apple и аксессуаров блогеры Арун Майни и Никиас Молина обнаружили, что компания разработала пять уникальных дизайнов упаковок для стилуса Apple Pencil Pro. Об этом сообщает издание MacRumors.

Apple придумала изысканную упаковку для своего нового продукта
© Газета.Ru

Новый Apple Pencil Pro предлагает несколько новых жестов, тактильную отдачу, встроенный гироскоп и функцию поиска в приложении "Локатор", если стилус потеряется. Появится он на прилавках 15 мая 2024 года по цене $129 (примерно 11,8 тыс. руб. по курсу на момент публикации новости. – "Газета.Ru"). Новинка совместима только с последними моделями iPad Pro и iPad Air, представленными на этой неделе.

Майни и Молина отметили, что, хотя каждая коробка украшена словом Pro в особом стиле, при покупке в онлайн-магазине пользователь не сможет выбрать конкретный вариант упаковки.

"Мне показалось, что это довольно забавно. У Apple Pencil Pro есть пять разных типов коробки, и вы понятия не имеете, какую получите при заказе. Кроме того, на каждой из них в той или иной форме написано Pro", – написал Майни в своем аккаунте в X (Twitter).
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